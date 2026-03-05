Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 05 марта, 2026
    • 23:30
    Трамп заявил о смене главы Министерства внутренней безопасности

    Президент США Дональд Трамп объявил, что Кристи Ноэм покинет пост главы Министерства внутренней безопасности.

    Как передает Report, об этом он сообщил в соцсети в Truth Social.

    "Я рад сообщить, что высоко уважаемый сенатор от штата Оклахома Маркуэйн Маллин 31 марта станет новым министром внутренней безопасности США", - написал американский лидер.

    Он поблагодарил действующую главу ведомства, пояснив, что она по завершении срока своих полномочий возглавит новую структуру в американском правительстве по обеспечению безопасности в Западном полушарии.

