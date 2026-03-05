Трамп заявил о смене главы Министерства внутренней безопасности

Президент США Дональд Трамп объявил, что Кристи Ноэм покинет пост главы Министерства внутренней безопасности.

Как передает Report, об этом он сообщил в соцсети в Truth Social.

"Я рад сообщить, что высоко уважаемый сенатор от штата Оклахома Маркуэйн Маллин 31 марта станет новым министром внутренней безопасности США", - написал американский лидер.

Он поблагодарил действующую главу ведомства, пояснив, что она по завершении срока своих полномочий возглавит новую структуру в американском правительстве по обеспечению безопасности в Западном полушарии.