Трамп заявил о смене главы Министерства внутренней безопасности
Другие страны
- 05 марта, 2026
- 23:30
Президент США Дональд Трамп объявил, что Кристи Ноэм покинет пост главы Министерства внутренней безопасности.
Как передает Report, об этом он сообщил в соцсети в Truth Social.
"Я рад сообщить, что высоко уважаемый сенатор от штата Оклахома Маркуэйн Маллин 31 марта станет новым министром внутренней безопасности США", - написал американский лидер.
Он поблагодарил действующую главу ведомства, пояснив, что она по завершении срока своих полномочий возглавит новую структуру в американском правительстве по обеспечению безопасности в Западном полушарии.
