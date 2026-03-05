İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İtaliyanın İrandakı səfirliyinin əməkdaşları Azərbaycan vasitəsilə təxliyə olunub

    Daxili siyasət
    05 mart, 2026
    • 23:41
    İtaliyanın İrandakı səfirliyinin əməkdaşları Azərbaycan vasitəsilə təxliyə olunub

    İtaliyanın İrandakı səfiri Paola Amadei və diplomatik nümayəndəliyin əməkdaşları İrandan Azərbaycan vasitəsilə təxliyə olunub.

    "Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, təxliyə Astara dövlət sərhəd buraxılış məntəqəsindən həyata keçirilib.

    Məlumata görə, diplomatik nümayəndəliyin 8 əməkdaşı ilə birlikdə, iki sadə vətəndaş da təxliyə olunub.

    Итальянские дипломаты эвакуированы из Ирана в Азербайджан

