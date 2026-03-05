İtaliyanın İrandakı səfirliyinin əməkdaşları Azərbaycan vasitəsilə təxliyə olunub
Daxili siyasət
- 05 mart, 2026
- 23:41
İtaliyanın İrandakı səfiri Paola Amadei və diplomatik nümayəndəliyin əməkdaşları İrandan Azərbaycan vasitəsilə təxliyə olunub.
"Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, təxliyə Astara dövlət sərhəd buraxılış məntəqəsindən həyata keçirilib.
Məlumata görə, diplomatik nümayəndəliyin 8 əməkdaşı ilə birlikdə, iki sadə vətəndaş da təxliyə olunub.
Son xəbərlər
00:12
Tramp yeni daxili təhlükəsizlik nazirinin adını açıqlayıbDigər ölkələr
23:55
TDT Baş katibi Azərbaycanla həmrəylik ifadə edibXarici siyasət
23:48
Türkiyə və Macarıstanın Baş Qərargah rəisləri Kərim Vəliyevə zəng ediblərHərbi
23:41
Foto
İtaliyanın İrandakı səfirliyinin əməkdaşları Azərbaycan vasitəsilə təxliyə olunubDaxili siyasət
23:34
Hindistanın hərbi təyyarəsi radarlardan itibDigər ölkələr
23:26
Bütün dünya İranın Azərbaycana dron hücumunu qınayır - XÜLASƏXarici siyasət
23:21
Bakı-İğdır-Bakı marşrutu üzrə növbəti reyslər təşkil olunub - CƏDVƏLİnfrastruktur
23:16
Makron: Fransa Livana hərbi dəstəyi gücləndirirDigər ölkələr
23:03