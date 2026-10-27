Azərbaycanda 2026-cı ilin ən yaxşı minifutbolçusu müəyyənləşib
Futbol
- 27 oktyabr, 2026
- 15:40
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Azərbaycanda 2026-cı ilin ən yaxşı minifutbolçusu müəyyənləşib.
"Report"un məlumatına görə, bu, Azərbaycan çempionatının 2026/2027 mövsümünün püşkatma mərasimində açıqlanıb.
Bu ada Azərbaycan millisinin üzvü Taleh Babayev layiq görülüb.
Ona mükafatı Azərbaycan Minifutbol Federasiyasının prezidenti Orxan Məmmədov təqdim edib.
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