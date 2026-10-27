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    Azərbaycanda 2026-cı ilin ən yaxşı minifutbolçusu müəyyənləşib

    Futbol
    • 27 oktyabr, 2026
    • 15:40
    Azərbaycanda 2026-cı ilin ən yaxşı minifutbolçusu müəyyənləşib

    Azərbaycanda 2026-cı ilin ən yaxşı minifutbolçusu müəyyənləşib.

    "Report"un məlumatına görə, bu, Azərbaycan çempionatının 2026/2027 mövsümünün püşkatma mərasimində açıqlanıb.

    Bu ada Azərbaycan millisinin üzvü Taleh Babayev layiq görülüb.

    Ona mükafatı Azərbaycan Minifutbol Federasiyasının prezidenti Orxan Məmmədov təqdim edib.

    Orxan Məmmədov Taleh Babayev Minifutbol üzrə Azərbaycan millisi Azərbaycan Minifutbol Federasiyası
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    В Азербайджане определен лучший игрок по мини-футболу 2026 года
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    MiniBoss

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