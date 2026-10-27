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    В Азербайджане определен лучший игрок по мини-футболу 2026 года

    Футбол
    • 27 октября, 2026
    • 16:06
    В Азербайджане определен лучший игрок по мини-футболу 2026 года

    Лучшим игроком Азербайджана по мини-футболу 2026 года признан член национальной сборной Талех Бабаев.

    Как сообщает Report, его имя объявлено на церемонии жеребьевки сезона 2026/2027 чемпионата Азербайджана.

    Награду спортсмену вручил президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов.

    Сборная Азербайджана по футзалу Орхан Мамедов Федерация мини-футбола Азербайджана
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    Azərbaycanda 2026-cı ilin ən yaxşı minifutbolçusu müəyyənləşib
    MiniBoss
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