В Азербайджане определен лучший игрок по мини-футболу 2026 года
Футбол
- 27 октября, 2026
- 16:06
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Лучшим игроком Азербайджана по мини-футболу 2026 года признан член национальной сборной Талех Бабаев.
Как сообщает Report, его имя объявлено на церемонии жеребьевки сезона 2026/2027 чемпионата Азербайджана.
Награду спортсмену вручил президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов.
Последние новости
16:52
Моратинос рассказал об увиденных разрушениях памятников культуры в КарабахеKультурная политика
16:51
Фото
В Сальяне возбуждено дело об убийстве после семейной поножовщины - Обновлено-2Происшествия
16:47
Наследие тюркского мира объединят в едином цифровом пространствеВнешняя политика
16:47
Вагиф Джавадов: Участие в ЧМ U-15 дает юным футболистам колоссальный опытФутбол
16:46
Фото
Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с выставкой "Мой Абшерон и не только"Внутренняя политика
16:39
Посол Азербайджана: Европарламент принял 18 антиазербайджанских резолюций после освобождения КарабахаВнешняя политика
16:39
Мошад: Развитие туристических маршрутов на Южном Кавказе открывает возможности для местных жителейВнешняя политика
16:34
Ученые НАНА призвали Пезешкиана открыть азербайджаноязычные школы в ИранеВнешняя политика
16:27
Пезешкиан: Действия США в Персидском заливе подрывают глобальный ростВ регионе