İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    VII Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda "Ortaq gələcəyə doğru yol xəritəsi" mövzusu müzakirə ediləcək

    Daxili siyasət
    • 27 oktyabr, 2026
    • 15:41
    VII Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda Ortaq gələcəyə doğru yol xəritəsi mövzusu müzakirə ediləcək

    Oktyabrın 28-də VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi və BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının birgə təşkilatçılığı ilə "Dinlərarası dialoq: ortaq gələcəyə doğru yol xəritəsi" mövzusunda panel müzakirəsi baş tutacaq.

    Dövlət Komitəsindən "Report"a verilən məlumata görə, sessiyanın davamındakı müzakirələrdə Avropa Şurası, KAICIID və digər beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri ilə yanaşı, ABŞ, İsveç, Türkiyə, Pakistan, Özbəkistan və Misirdən olan nümayəndələr, eləcə də dini icma rəhbərləri iştirak edəcəklər.

    Paneldə bəşəriyyətin qarşılaşdığı problemlərin həllində mənəvi platformaların potensialı müzakirə olunacaq, parçalanmış dünyada dialoq körpülərinin qurulmasının və daha dinc gələcək üçün ortaq fəaliyyət planının formalaşdırılmasının önəmi barədə fikir mübadiləsi aparılacaq.

    Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 2008-ci ildə əsası qoyulmuş "Bakı Prosesi" beynəlxalq dialoq platforması çərçivəsində, 27–29 oktyabr 2026-cı il tarixlərində Bakıda VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu keçirilir.

    Builki forum "Ortaq gələcək naminə dialoq: parçalanmış dünyada körpülər qurmaq" mövzusuna həsr olunub. Tədbir Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, UNESCO, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı (UNAOC), İSESKO (ICESCO) və BMT-nin Ümumdünya Turizm Təşkilatının (UN Tourism) birgə tərəfdaşlığı ilə gerçəkləşir.

    Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi
    В рамках Бакинского форума пройдет панель по межрелигиозному диалогу
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:44
    Səfir: Avropa Parlamenti Qarabağ azad edildikdən sonra Azərbaycan əleyhinə 18 qətnamə qəbul edib
    Xarici siyasət
    16:43
    Baş katibin müavini: Azərbaycanın AQEM-ə sədrliyi dövründə insanmərkəzli yanaşma güclənib
    Xarici siyasət
    16:43
    Günay Moşad: Cənubi Qafqazda turizm marşrutlarının inkişafı yerli sakinlər üçün imkanlar açır
    Xarici siyasət
    16:41
    Foto
    Video
    Salyanda bir ailənin 3 üzvünün bıçaqlanması faktı ilə bağlı cinayət işi başlanılıb - Yenilənib
    Hadisə
    16:37
    Şahin Mustafayev: Xəzərin səviyyəsinin aşağı düşməsi məsələsində beş dövlətin sıx əməkdaşlığı əsas şərtdir
    Ekologiya
    16:35
    Foto
    Əli Əsədov İƏT-in Baş katibi ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib
    Daxili siyasət
    16:34
    Pezeşkian: ABŞ-nin Fars körfəzindəki addımları qlobal inkişafa zərbə vurur
    Region
    16:31
    Vaqif Cavadov: "U-15 dünya çempionatında nəticə yox, futbolçuların inkişafı önəmlidir"
    Futbol
    16:28
    Kukla teatrının əməkdaşı direktorun şikayəti üzrə təqsirləndirilən şəxs olub
    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti