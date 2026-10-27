Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    В рамках Бакинского форума пройдет панель по межрелигиозному диалогу

    Внутренняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 15:52
    В рамках Бакинского форума пройдет панель по межрелигиозному диалогу

    Представители международных организаций, шести стран и религиозных общин 28 октября в Баку обсудят дорожную карту межрелигиозного диалога и формирование совместного плана действий ради более мирного будущего.

    Как сообщили Report в Государственном комитете Азербайджана по работе с религиозными организациями, панельная дискуссия на тему "Межрелигиозный диалог: дорожная карта к общему будущему" состоится в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога.

    Организаторами сессии выступят Госкомитет и Альянс цивилизаций ООН.

    В обсуждениях примут участие представители Совета Европы, Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога (KAICIID) и других международных организаций, делегаты из США, Швеции, Турции, Пакистана, Узбекистана и Египта, а также руководители религиозных общин.

    Участники панели рассмотрят потенциал духовных платформ в решении проблем, с которыми сталкивается человечество. Они также обменяются мнениями о важности наведения мостов диалога в разделенном мире и формирования совместного плана действий ради более мирного будущего.

    VII Всемирный форум межкультурного диалога проходит в Баку 27-29 октября в рамках международной платформы "Бакинский процесс", основанной в 2008 году по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    VII Всемирный форум межкультурного диалога Государственный комитет по работе с религиозными организациями Альянс цивилизаций ООН
    VII Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda "Ortaq gələcəyə doğru yol xəritəsi" mövzusu müzakirə ediləcək
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