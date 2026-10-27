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    Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatının 2026/2027 mövsümünün püşkü atılıb

    Futbol
    • 27 oktyabr, 2026
    • 15:34
    Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatının 2026/2027 mövsümünün püşkü atılıb

    Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatının 2026/2027 mövsümünün püşkü atılıb.

    "Report"un məlumatına görə, turnirin I turunda üz-üzə gələcək komandalar müəyyənləşib.

    Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatı

    I tur

    "AzNur" - DİN-in idman cəmiyyəti

    "Siyəzən" - "Star Bakı"

    U-23 - "Lerik Əvilə"

    "Zirə" - "Buxar" (Sumqayıt)

    "Qalaxy" - "Birbaşa Bakı"

    "Atəşgah Suraxanı" - "Lənkəran"

    Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatının 2026/2027 mövsümünün püşkü atılıb
    Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatının 2026/2027 mövsümünün püşkü atılıb
    Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatının 2026/2027 mövsümünün püşkü atılıb
    Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatının 2026/2027 mövsümünün püşkü atılıb
    Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatı Birbaşa Bakı MFK Zirə MFK
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