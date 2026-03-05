Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Внутренняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 23:48
    Итальянские дипломаты эвакуированы из Ирана в Азербайджан

    Посол Италии в Иране Паола Амадеи и семь сотрудников диппредставительства эвакуированы из Ирана в Азербайджан.

    Как сообщает южное бюро Report, эвакуация была осуществлена через государственный пограничный пропускной пункт "Астара".

    Согласно информации, вместе с ними были также эвакуированы двое гражданских лиц.

