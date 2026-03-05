Итальянские дипломаты эвакуированы из Ирана в Азербайджан
Внутренняя политика
- 05 марта, 2026
- 23:48
Посол Италии в Иране Паола Амадеи и семь сотрудников диппредставительства эвакуированы из Ирана в Азербайджан.
Как сообщает южное бюро Report, эвакуация была осуществлена через государственный пограничный пропускной пункт "Астара".
Согласно информации, вместе с ними были также эвакуированы двое гражданских лиц.
