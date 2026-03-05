İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    TDT Baş katibi Azərbaycanla həmrəylik ifadə edib

    Xarici siyasət
    • 05 mart, 2026
    • 23:55
    TDT Baş katibi Azərbaycanla həmrəylik ifadə edib

    Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Baş katibi Kubanıçbek Ömüraliyev İranın Naxçıvan Muxtar Respublikasına həyata keçirdiyi dron hücumu ilə bağlı bəyanat yayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bəyanatda İranın mülki infrastruktura hücumlarının şiddətli şəkildə qınanıldığı bildirilib.

    Baş katib bu cür hərəkətlərin təkrarlanmamasının önəmini vurğulayaraq regionda gərginliyin daha da yüksəldilməməsi üçün çağırış edib.

    K. Ömüraliyev Azərbaycan hökuməti və xalqı ilə həmrəy olduğunu bir daha vurğulayıb.

