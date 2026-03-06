Генсек ОТГ решительно осудил удары по Нахчывану

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев выступил с заявлением в связи со вчерашними атаками иранских беспилотников на территорию Нахчывана.

    Как сообщает Report, согласно заявлению, ОТГ решительно осуждает удары Ирана по гражданской инфраструктуре.

    К. Омуралиев подчеркнул важность недопущения повторения подобных действий и призвал предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности в регионе.

    Он еще раз подчеркнул свою солидарность с правительством и народом Азербайджана.

    Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД.

    TDT Baş katibi Azərbaycanla həmrəylik ifadə edib
