Генсек ОТГ решительно осудил удары по Нахчывану

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев выступил с заявлением в связи со вчерашними атаками иранских беспилотников на территорию Нахчывана.

Как сообщает Report, согласно заявлению, ОТГ решительно осуждает удары Ирана по гражданской инфраструктуре.

К. Омуралиев подчеркнул важность недопущения повторения подобных действий и призвал предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности в регионе.

Он еще раз подчеркнул свою солидарность с правительством и народом Азербайджана.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД.