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    В Азербайджане завершено расследование двойного убийства с поджогом в Тертере

    Другие
    • 06 ноября, 2026
    • 17:52
    В Азербайджане завершено расследование двойного убийства с поджогом в Тертере

    В Азербайджане завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего Вугара Бахшалиева, обвиняемого в двойном убийстве, разбое и поджоге в Тертере.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, материалы дела с обвинительным заключением направлены для рассмотрения по существу в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.

    Трагедия произошла 6 августа 2026 года в частном доме по улице Наримана Нариманова в Тертере. После тушения возникшего в доме пожара спасатели обнаружили обугленные тела проживавших там супругов - 85-летнего Аскера Самедова и 72-летней Адили Гусейновой - со следами насильственной смерти.

    Следствие установило, что ранее судимый В. Бахшалиев незаконно проник в дом, похитил крупную сумму денег, после чего убил хозяев и организовал пожар, чтобы скрыть следы преступления.

    На основании собранных доказательств ему было предъявлено повторное обвинение по статьям 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью), 120.2.6 (умышленное убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление), 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц), 120.2.11 (умышленное убийство с разбоем), 181.3.3 (разбой) и 186.2.2 (умышленное уничтожение имущества путём поджога) Уголовного кодекса Азербайджана.

    Умышленное убийство Пожар (возгорание) Гянджинский городской суд Тертер
    Tərtərdə iki nəfəri öldürməkdə təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi başlayır
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