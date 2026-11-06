Данкан Норман: Лондон нацелен на углубление сотрудничества с НАР

Посол Великобритании в Азербайджане Данкан Норман поделился видеороликом по итогам своего первого визита в Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана.

Как сообщает Report, соответствующее видео опубликовано на странице дипломата в соцсети X.

"Нахчыван играет действительно важную роль в регионе. Он обладает реальным потенциалом в качестве транспортно-логистического хаба, в том числе в рамках Среднего коридора, а также как звено будущих маршрутов "зеленой" энергетики между Азербайджаном, Турцией и Европой. По мере продвижения региона к более мирному и взаимосвязанному будущему эти возможности приобретают еще большее значение. Великобритания хочет стать частью этого будущего", - отметил дипломат.

По его словам, британский опыт уже вносит вклад в развитие региона. В частности, компания Chapman Taylor разрабатывает 20-летний стратегический мастер-план развития Нахчывана.

Норман подчеркнул, что Великобритания заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с регионом, в том числе в сферах городского планирования, инфраструктуры, транспортной взаимосвязанности и чистой энергетики.

Посол также поблагодарил жителей Нахчывана за гостеприимство и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений Великобритании с регионом.