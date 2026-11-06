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    Данкан Норман: Лондон нацелен на углубление сотрудничества с НАР

    Внешняя политика
    • 06 ноября, 2026
    • 17:31
    Данкан Норман: Лондон нацелен на углубление сотрудничества с НАР

    Посол Великобритании в Азербайджане Данкан Норман поделился видеороликом по итогам своего первого визита в Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана.

    Как сообщает Report, соответствующее видео опубликовано на странице дипломата в соцсети X.

    "Нахчыван играет действительно важную роль в регионе. Он обладает реальным потенциалом в качестве транспортно-логистического хаба, в том числе в рамках Среднего коридора, а также как звено будущих маршрутов "зеленой" энергетики между Азербайджаном, Турцией и Европой. По мере продвижения региона к более мирному и взаимосвязанному будущему эти возможности приобретают еще большее значение. Великобритания хочет стать частью этого будущего", - отметил дипломат.

    По его словам, британский опыт уже вносит вклад в развитие региона. В частности, компания Chapman Taylor разрабатывает 20-летний стратегический мастер-план развития Нахчывана.

    Норман подчеркнул, что Великобритания заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с регионом, в том числе в сферах городского планирования, инфраструктуры, транспортной взаимосвязанности и чистой энергетики.

    Посол также поблагодарил жителей Нахчывана за гостеприимство и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений Великобритании с регионом.

    Данкан Норман Азербайджано-британские отношения Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) Нахчыванская Автономная Республика
    Dunkan Norman: London Naxçıvanla əməkdaşlığı dərinləşdirməyi hədəfləyir
    Duncan Norman: London aims to deepen co-op with Azerbaijan's Nakhchivan Autonomous Republic
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