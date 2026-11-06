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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Азербайджане за 10 месяцев из бюджета возвращено около 297 млн манатов

    Финансы
    • 06 ноября, 2026
    • 17:40
    В Азербайджане за 10 месяцев из бюджета возвращено около 297 млн манатов

    В Азербайджане в январе-октябре этого года из государственного бюджета физическим и юридическим лицам в общей сложности было возвращено 296 млн 715,3 тыс. манатов средств.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

    Согласно данным, это на 6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    В числе возвращенных средств НДС, уплаченный физическими лицами за товары, приобретенные в сфере розничной торговли и общественного питания, за услуги в области культуры (театр, кино, музей, концерт), медицинские услуги, в том числе за гостиничные услуги на освобожденных от оккупации территориях, а также за приобретение иностранцами на территории страны товаров непроизводственного и некоммерческого назначения.

    Наряду с этим, была возвращена часть НДС, уплаченного за жилые и нежилые площади, приобретенные в безналичном порядке у лиц, а также излишне уплаченные другие налоги, государственная пошлина, проценты и финансовые санкции.

    Налог на добавленную стоимость (НДС)
    Azərbaycanda 10 ayda büdcədən 297 milyon manata yaxın vəsait geri qaytarılıb
    44 filmi
    44 filmi

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