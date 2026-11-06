В Азербайджане за 10 месяцев из бюджета возвращено около 297 млн манатов

В Азербайджане в январе-октябре этого года из государственного бюджета физическим и юридическим лицам в общей сложности было возвращено 296 млн 715,3 тыс. манатов средств.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно данным, это на 6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В числе возвращенных средств НДС, уплаченный физическими лицами за товары, приобретенные в сфере розничной торговли и общественного питания, за услуги в области культуры (театр, кино, музей, концерт), медицинские услуги, в том числе за гостиничные услуги на освобожденных от оккупации территориях, а также за приобретение иностранцами на территории страны товаров непроизводственного и некоммерческого назначения.

Наряду с этим, была возвращена часть НДС, уплаченного за жилые и нежилые площади, приобретенные в безналичном порядке у лиц, а также излишне уплаченные другие налоги, государственная пошлина, проценты и финансовые санкции.