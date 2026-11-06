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    Azərbaycanda 10 ayda büdcədən 297 milyon manata yaxın vəsait geri qaytarılıb

    Maliyyə
    • 06 noyabr, 2026
    • 17:18
    Azərbaycanda 10 ayda büdcədən 297 milyon manata yaxın vəsait geri qaytarılıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda dövlət büdcəsindən fiziki və hüquqi şəxslərə ümumilikdə 296 milyon 715,3 min manat vəsait geri qaytarılıb.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6 % çoxdur.

    Geri qaytarılan vəsaitlər fiziki şəxslərin pərakəndə ticarət və ictimai iaşə sahəsində aldıqları mallara, mədəniyyət (teatr, kino, muzey, konsert), tibbi xidmətlərə, o cümlədən işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki mehmanxana xidmətlərinə, habelə əcnəbilər tərəfindən ölkə ərazisində istehsal və kommersiya məqsədi daşımayan malların alınmasına ödənilmiş ƏDV-nin qaytarılmasına aiddir.

    Bununla yanaşı, bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənilmiş ƏDV-nin bir hissəsi, həmçinin artıq ödənilmiş digər vergilər, dövlət rüsumu, faizlər və maliyyə sanksiyaları da geri qaytarılıb.

    Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi Dövlət büdcəsi
    В Азербайджане за 10 месяцев из бюджета возвращено около 297 млн манатов
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