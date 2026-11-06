На реконструкцию НПЗ имени Гейдара Алиева в 2027 году выделят 434 млн манатов

В 2027 году на проект реконструкции Нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) имени Гейдара Алиева SOCAR из капитальных расходов государственного бюджета будет направлено 434 млн манатов.

Как передает Report, это отражено в проекте закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год".

Это на 16 млн манатов, или 3,5%, меньше объема финансирования, предусмотренного на 2026 год. По сравнению со средствами, выделенными на 2025 год, разница составляет 27,5 млн манатов, или снижение на 5,9%.

Отметим, что НПЗ имени Гейдара Алиева был создан 29 июля 1953 года Министерством нефтяной промышленности СССР.

НПЗ перерабатывает 21 из 24 сортов сырой нефти и выпускает 15 видов продукции, среди которых бензин, авиационный керосин, дизельное топливо, нефтяной кокс и мазут.