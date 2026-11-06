В Испании полиция арестовала 12 членов неонацисткой организации
Другие страны
- 06 ноября, 2026
- 17:49
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Национальная полиция Испании арестовала 12 членов неонацистской организации "Национальное ядро" (NN) в ходе одновременной операции в семи провинциях.
Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа.
Арестованным лицам первоначально предъявлены обвинения в разжигании ненависти, незаконном хранении оружия.
Также были проведены различные обыски по всей стране, в том числе в главном управлении Национального центра в Мадриде.
Источник в Верховном суде Андалусии сообщил, что семеро из задержанных были идентифицированы в ходе расследования как возможные высокопоставленные члены ультраправой, неонацистской политической организации "Нуклео Насьональ".
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