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    В Испании полиция арестовала 12 членов неонацисткой организации

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 17:49
    В Испании полиция арестовала 12 членов неонацисткой организации

    Национальная полиция Испании арестовала 12 членов неонацистской организации "Национальное ядро" (NN) в ходе одновременной операции в семи провинциях.

    Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа.

    Арестованным лицам первоначально предъявлены обвинения в разжигании ненависти, незаконном хранении оружия.

    Также были проведены различные обыски по всей стране, в том числе в главном управлении Национального центра в Мадриде.

    Источник в Верховном суде Андалусии сообщил, что семеро из задержанных были идентифицированы в ходе расследования как возможные высокопоставленные члены ультраправой, неонацистской политической организации "Нуклео Насьональ".

    Неонацисты Испания
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