В Испании полиция арестовала 12 членов неонацисткой организации

Национальная полиция Испании арестовала 12 членов неонацистской организации "Национальное ядро" (NN) в ходе одновременной операции в семи провинциях.

Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа.

Арестованным лицам первоначально предъявлены обвинения в разжигании ненависти, незаконном хранении оружия.

Также были проведены различные обыски по всей стране, в том числе в главном управлении Национального центра в Мадриде.

Источник в Верховном суде Андалусии сообщил, что семеро из задержанных были идентифицированы в ходе расследования как возможные высокопоставленные члены ультраправой, неонацистской политической организации "Нуклео Насьональ".