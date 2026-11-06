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    НАК: Передача обработки данных третьим лицам не снимает ответственности за их утечку

    ИКТ
    • 06 ноября, 2026
    • 17:31
    НАК: Передача обработки данных третьим лицам не снимает ответственности за их утечку

    Собственники и операторы персональных данных несут полную ответственность за их защиту даже при привлечении сторонних подрядчиков, а нарушения в этой сфере влекут административные санкции.

    Как сообщает Report, об этом заявило Национальное агентство кибербезопасности (НАК).

    В ведомстве подчеркнули, что на фоне участившихся масштабных утечек информации передача обработки данных третьим лицам (поставщикам услуг) не освобождает организации от предусмотренных законодательством обязательств.

    Расследования МКА выявили ключевые уязвимости и факты небрежного отношения к защите данных, среди которых слабый контроль за доступом к системам и несвоевременное обновление ПО; нечеткое распределение обязанностей по защите информации между заказчиками и поставщиками услуг; затягивание с устранением рисков.

    "Сбор и обработка персональных данных влекут за собой обязательство обеспечивать их безопасность. Надежная защита - это не только требование законодательства, нарушение которой ведет к административной ответственности, но и условие обеспечения прав граждан и доверия к цифровым сервисам", - заявили в агентстве.

    Национальное агентство кибербезопасности Дата-центры Киберпреступность (кибермошенничество) Утечка данных
    MKA: Son dövrdə böyük həcmdə fərdi məlumat sızması halları müşahidə olunur
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