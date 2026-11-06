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    Редакции медиа ряда стран получили письма с угрозами

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 17:29
    Редакции медиа ряда стран получили письма с угрозами

    В редакции новостей в Ирландии и Болгарии поступили электронные письма с угрозами взрыва от некоего "Михаила Андропова", взявшего на себя ответственность за волну ложных угроз, нарушающих пассажирские рейсы по всей Европе.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    Сообщения, отправленные болгарскому телеканалу Nova TV и ирландской общественной телерадиокомпании RTE, которая эвакуировала свои офисы, носили заголовок "Послание Западу" и представляли угрозы как прелюдию к серии нападений на транспортные средства по всей Европе.

    Британская телекомпания Sky также заявила, что получила угрозу безопасности.

    В пятницу самолеты сопровождали авиалайнеры, выполнявшие рейсы из Брюсселя в Софию и из Праги в Бухарест и на Кипр через венгерское воздушное пространство из-за угроз взрыва, заявил министр обороны Венгрии Ромулуш Рузин-Сенди.

    Он также заявил, что НАТО отдало приказ о воздушном патрулировании вблизи венгерско-румынской границы, что стало первым сообщением о вмешательстве западного оборонного альянса.

    Датская полиция сообщила, что в адрес сотрудников аэропорта Копенгагена поступали угрозы, но, по всей видимости, никакой опасности для пассажиров не было. В аэропорту заявили, что он "работает в обычном режиме".

    Чешская полиция зарегистрировала угрозы взрыва в отношении девяти рейсов, вылетающих из Праги или прибывающих в нее. Представитель аэропорта заявил, что в результате этого ни один рейс не был отменен.

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