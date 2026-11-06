Датская полиция расследует новые угрозы в аэропорту Копенгагена

Датская полиция ведет расследование в связи с угрозами в аэропорту Копенгагена.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

"Сегодня мы снова находимся в аэропорту Копенгагена в связи с угрозами в воздушном движении. В настоящее время мы расследуем инцидент", - сообщили в полиции.

Представитель аэропорта отказался от дальнейших комментариев, отметив, что воздушная гавань работает в обычном режиме.

В четверг ложные сообщения об угрозе взрыва сорвали десятки пассажирских рейсов по всей Европе, вынудив некоторые самолеты совершить незапланированные посадки, а другие - истребители сопровождать или перехватывать. Это стало драматической эскалацией после первоначальной волны подобных сообщений в начале этой недели.