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    Датская полиция расследует новые угрозы в аэропорту Копенгагена

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 14:48
    Датская полиция расследует новые угрозы в аэропорту Копенгагена

    Датская полиция ведет расследование в связи с угрозами в аэропорту Копенгагена.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    "Сегодня мы снова находимся в аэропорту Копенгагена в связи с угрозами в воздушном движении. В настоящее время мы расследуем инцидент", - сообщили в полиции.

    Представитель аэропорта отказался от дальнейших комментариев, отметив, что воздушная гавань работает в обычном режиме.

    В четверг ложные сообщения об угрозе взрыва сорвали десятки пассажирских рейсов по всей Европе, вынудив некоторые самолеты совершить незапланированные посадки, а другие - истребители сопровождать или перехватывать. Это стало драматической эскалацией после первоначальной волны подобных сообщений в начале этой недели.

    Экстренная посадка Угроза взрыва Дания
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