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    Комитет Милли Меджлиса поддержал законопроект по морскому блоку "Абшерон"

    Энергетика
    • 06 ноября, 2026
    • 17:33
    Комитет Милли Меджлиса поддержал законопроект по морскому блоку Абшерон

    Профильный комитет Милли Меджлиса рекомендовал вынести на пленарное заседание законопроект об утверждении обновленного соглашения по морскому блоку "Абшерон".

    Как сообщает Report, документ был рассмотрен сегодня на заседании парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям.

    Законопроект предусматривает принятие и утверждение соглашения "О разведке, разработке и разделе продукции по морскому блоку "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря", а также разрешение на его реализацию.

    Соглашение, заключенное между Госнефтекомпанией Азербайджана SOCAR, TotalEnergies EP Absheron B.V., SOCAR Absheron и ADNOC International ProjectCo 1RSC Limited, было изменено и изложено в новой редакции.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    Milli Məclis Abşeron dəniz bloku ilə bağlı sazişə dair sənədi müzakirə edib
    Milli Majlis committee endorses bill on Absheron offshore block
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