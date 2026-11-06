Комитет Милли Меджлиса поддержал законопроект по морскому блоку "Абшерон"

Профильный комитет Милли Меджлиса рекомендовал вынести на пленарное заседание законопроект об утверждении обновленного соглашения по морскому блоку "Абшерон".

Как сообщает Report, документ был рассмотрен сегодня на заседании парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям.

Законопроект предусматривает принятие и утверждение соглашения "О разведке, разработке и разделе продукции по морскому блоку "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря", а также разрешение на его реализацию.

Соглашение, заключенное между Госнефтекомпанией Азербайджана SOCAR, TotalEnergies EP Absheron B.V., SOCAR Absheron и ADNOC International ProjectCo 1RSC Limited, было изменено и изложено в новой редакции.