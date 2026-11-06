Фильм Самира Керимоглу "Torpağı sanı yaşayasan" показан на VI Кинофестивале "Коркут Ата"

На VI Кинофестивале тюркского мира "Коркут Ата" в Стамбуле состоялся показ фильма азербайджанского режиссера Самира Керимоглу "Torpağı sanı yaşayasan".

Как сообщает корреспондент Report из Стамбула, фильм представлен в категории короткометражных.

Мистический фильм "Torpağı sanı yaşayasan" рассказывает историю медработника Кямиля, спасающего своего командира во время Первой Карабахской войны.

Пытаясь установить связь со службой поддержки через старый телефон, он сталкивается с неожиданным событием и устанавливает связь с будущим.

Осознав, что на другом конце провода разговаривает со своим внуком, Камиль получает известие о судьбе сына, выживании полковника и освобождении оккупированных земель.

Фильм снят компанией Mozg Media Group при финансовой поддержке Агентства кино Азербайджанской Республики.