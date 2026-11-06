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    Фильм Самира Керимоглу "Torpağı sanı yaşayasan" показан на VI Кинофестивале "Коркут Ата"

    Kультурная политика
    • 06 ноября, 2026
    • 18:07
    Фильм Самира Керимоглу Torpağı sanı yaşayasan показан на VI Кинофестивале Коркут Ата

    На VI Кинофестивале тюркского мира "Коркут Ата" в Стамбуле состоялся показ фильма азербайджанского режиссера Самира Керимоглу "Torpağı sanı yaşayasan".

    Как сообщает корреспондент Report из Стамбула, фильм представлен в категории короткометражных.

    Мистический фильм "Torpağı sanı yaşayasan" рассказывает историю медработника Кямиля, спасающего своего командира во время Первой Карабахской войны.

    Пытаясь установить связь со службой поддержки через старый телефон, он сталкивается с неожиданным событием и устанавливает связь с будущим.

    Осознав, что на другом конце провода разговаривает со своим внуком, Камиль получает известие о судьбе сына, выживании полковника и освобождении оккупированных земель.

    Фильм снят компанией Mozg Media Group при финансовой поддержке Агентства кино Азербайджанской Республики.

    Фильм Самира Керимоглу Torpağı sanı yaşayasan показан на VI Кинофестивале Коркут Ата
    Фильм Самира Керимоглу Torpağı sanı yaşayasan показан на VI Кинофестивале Коркут Ата

    Кинофестиваль тюркского мира Коркут Ата
    Фото
    6-cı "Korkut Ata" Film Festivalında Samir Kərimoğlunun "Torpağı sanı yaşayasan" filmi nümayiş olunub
    Фото
    Samir Karimoglu's film 'Torpağı sanı yaşayasan' screened at 6th Korkut Ata Film Festival
    44 filmi
    44 filmi

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