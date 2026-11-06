Фильм Самира Керимоглу "Torpağı sanı yaşayasan" показан на VI Кинофестивале "Коркут Ата"
- 06 ноября, 2026
- 18:07
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На VI Кинофестивале тюркского мира "Коркут Ата" в Стамбуле состоялся показ фильма азербайджанского режиссера Самира Керимоглу "Torpağı sanı yaşayasan".
Как сообщает корреспондент Report из Стамбула, фильм представлен в категории короткометражных.
Мистический фильм "Torpağı sanı yaşayasan" рассказывает историю медработника Кямиля, спасающего своего командира во время Первой Карабахской войны.
Пытаясь установить связь со службой поддержки через старый телефон, он сталкивается с неожиданным событием и устанавливает связь с будущим.
Осознав, что на другом конце провода разговаривает со своим внуком, Камиль получает известие о судьбе сына, выживании полковника и освобождении оккупированных земель.
Фильм снят компанией Mozg Media Group при финансовой поддержке Агентства кино Азербайджанской Республики.