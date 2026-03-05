Иран нанес удар беспилотником по аэропорту Нахчывана
Происшествия
- 05 марта, 2026
- 12:14
Иран нанес удар беспилотником по международному аэропорту Нахчывана.
Как сообщает местное бюро Report, запущенный с территории Ирана беспилотник попал в здание аэропорта и взорвался.
Отметим, что несмотря на добрососедские отношения, которые Азербайджан демонстрировал по отношению к Ирану, режим мулл показал свою истинную сущность.
Напомним, Азербайджан не разрешил использовать свою территории для военных операций против Ирана, однако подвергся атаке со стороны Ирана.
Последние новости
12:23
Фото
В Баку стартовал этап Кубка мира по спортивной гимнастикеИндивидуальные
12:22
В Азербайджане полностью автоматизируют механизм возврата НДСФинансы
12:16
Фото
Железная дорога в Нахчыван: в Карсе завершается строительство депоИнфраструктура
12:15
Джаббаров: На фоне сложной геополитической ситуации Азербайджан сохраняет благоприятную бизнес-средуФинансы
12:14
Видео
Иран нанес удар беспилотником по аэропорту НахчыванаПроисшествия
12:03
Джаббаров: Азербайджан создаст конкурентную налоговую среду для стартаповФинансы
11:57
Альбанезе заявил об отправке австралийских военных сил на Ближний ВостокДругие страны
11:55
Микаил Джаббаров: Ненефтегазовый сектор стал главным драйвером роста экономикиФинансы
11:46