Иран нанес удар беспилотником по аэропорту Нахчывана

Иран нанес удар беспилотником по международному аэропорту Нахчывана.

Как сообщает местное бюро Report, запущенный с территории Ирана беспилотник попал в здание аэропорта и взорвался.

Отметим, что несмотря на добрососедские отношения, которые Азербайджан демонстрировал по отношению к Ирану, режим мулл показал свою истинную сущность.

Напомним, Азербайджан не разрешил использовать свою территории для военных операций против Ирана, однако подвергся атаке со стороны Ирана.