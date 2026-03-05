Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Иран нанес удар беспилотником по аэропорту Нахчывана

    Происшествия
    • 05 марта, 2026
    • 12:14
    Иран нанес удар беспилотником по аэропорту Нахчывана

    Иран нанес удар беспилотником по международному аэропорту Нахчывана.

    Как сообщает местное бюро Report, запущенный с территории Ирана беспилотник попал в здание аэропорта и взорвался.

    Отметим, что несмотря на добрососедские отношения, которые Азербайджан демонстрировал по отношению к Ирану, режим мулл показал свою истинную сущность.

    Напомним, Азербайджан не разрешил использовать свою территории для военных операций против Ирана, однако подвергся атаке со стороны Ирана.

    Операция США и Израиля против Ирана удар по аэропорту Нахчывана Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
    Видео
    İran Naxçıvan aeroportuna dron hücumu edib
    Видео
    Iran carries out drone attack on Azerbaijan's Nakhchivan airport
    Ты - Король

    Последние новости

    12:23
    Фото

    В Баку стартовал этап Кубка мира по спортивной гимнастике

    Индивидуальные
    12:22

    В Азербайджане полностью автоматизируют механизм возврата НДС

    Финансы
    12:16
    Фото

    Железная дорога в Нахчыван: в Карсе завершается строительство депо

    Инфраструктура
    12:15

    Джаббаров: На фоне сложной геополитической ситуации Азербайджан сохраняет благоприятную бизнес-среду

    Финансы
    12:14
    Видео

    Иран нанес удар беспилотником по аэропорту Нахчывана

    Происшествия
    12:03

    Джаббаров: Азербайджан создаст конкурентную налоговую среду для стартапов

    Финансы
    11:57

    Альбанезе заявил об отправке австралийских военных сил на Ближний Восток

    Другие страны
    11:55

    Микаил Джаббаров: Ненефтегазовый сектор стал главным драйвером роста экономики

    Финансы
    11:46

    Германия вернула 250 своих граждан из стран Ближнего Востока

    Другие страны
    Лента новостей