Ануар Нурахметов: Промышленная кибербезопасность может привлечь инвестиции в Азербайджан

В Азербайджане имеются широкие возможности для развития услуг в сфере кибербезопасности, наращивания кадрового потенциала в области цифровой защиты и превращения страны в региональный центр.

Успехи в энергетике, телекоммуникациях и транспорте могут обеспечить стране конкурентные преимущества на международном рынке. В ближайшие годы основными направлениями инвестиций и развития бизнеса могут стать управляемые услуги кибербезопасности, защита промышленных систем, облачные технологии и безопасность искусственного интеллекта.

Руководитель и директор консалтинговых услуг в сфере технологий компании KPMG Azərbaycan Ануар Нурахметов в интервью Report рассказал об укреплении экосистемы кибербезопасности, расширении сотрудничества между государством, частным сектором, университетами и международными технологическими компаниями, а также экспортном потенциале Азербайджана в сфере услуг цифровой безопасности.

Представляем вниманию читателей интервью.

- Какие возможности вы видите для укрепления позиций Азербайджана как регионального центра услуг в сфере кибербезопасности и экспертизы в области цифровой безопасности на Кавказе и в Центральной Азии?

- Я считаю, что у Азербайджана есть хороший потенциал для формирования регионального центра кибербезопасности, особенно с учетом накопленного опыта в энергетике, финансовых услугах, телекоммуникациях и транспорте.

Глобальный спрос на такие услуги, безусловно, существует. Согласно исследованию KPMG Global CEO Outlook 2026, основанному на опросе 1 400 генеральных директоров, 31% респондентов назвали кибербезопасность и безопасность данных главным риском для роста бизнеса, а 45% сообщили об увеличении инвестиций в кибербезопасность и устойчивость к цифровым рискам.

Азербайджан также добился прогресса в укреплении своей системы кибербезопасности. В Глобальном индексе кибербезопасности Международного союза электросвязи за 2024 год страна вошла в категорию Tier 2, вторую по уровню, наряду с такими региональными странами, как Казахстан, Грузия и Узбекистан. Создание Национального агентства кибербезопасности в июне 2026 года стало еще одним позитивным шагом.

Однако сильный национальный потенциал в области кибербезопасности не означает автоматического формирования конкурентоспособной отрасли кибербезопасности. Международные клиенты ожидают подтвержденной экспертизы, признанных стандартов и надежного предоставления услуг.

Я вижу особые возможности в таких направлениях, как управляемые услуги кибербезопасности, реагирование на инциденты, облачная безопасность и промышленная кибербезопасность. Вместо того чтобы конкурировать во всех сегментах одновременно, Азербайджан мог бы сосредоточиться на направлениях, где его отраслевой опыт обеспечивает конкурентное преимущество.

В конечном итоге реальным показателем успеха станет способность азербайджанских компаний привлекать международных клиентов и формировать устойчивый экспорт услуг в области кибербезопасности.

- Какие дополнительные шаги мог бы предпринять Азербайджан для развития более сильной экосистемы кибербезопасности, включая сотрудничество между государством, частным сектором, университетами и международными технологическими компаниями?

- В Азербайджане уже есть несколько перспективных примеров такого сотрудничества, включая Азербайджанский центр кибербезопасности, созданный в партнерстве с израильским Технионом при поддержке PASHA Holding, а также практические лаборатории кибербезопасности, созданные в местных университетах при участии Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.

Я считаю, что следующим приоритетом должно стать более тесное взаимодействие таких инициатив с реальными потребностями бизнеса. Исследование World Economic Forum Global Cybersecurity Outlook 2026 показало, что 85% организаций с недостаточным уровнем киберустойчивости сталкиваются с нехваткой критически важных специалистов в сфере кибербезопасности, по сравнению всего с 22% среди организаций с высоким уровнем киберустойчивости. Это подчеркивает, насколько важен доступ к опытным специалистам.

Поэтому для Азербайджана фокус должен выходить за рамки обучения и сертификации. Банки, энергетические компании и другие крупные работодатели могли бы активнее участвовать в университетских программах, предлагая стажировки, практические задания и возможность работать над реальными задачами в области кибербезопасности. Международные технологические компании могли бы внести свой вклад, создавая местные инженерные команды и привлекая азербайджанских специалистов к региональным проектам. В то же время местным компаниям в сфере кибербезопасности необходимы возможности для тестирования своих решений совместно с заказчиками и формирования коммерческого портфолио успешно реализованных проектов.

Не менее важно удержание талантов. Цель должна заключаться не просто в подготовке большего числа специалистов, а в создании среды, в которой они смогут строить успешную карьеру и вносить вклад в развитие конкурентоспособной национальной индустрии кибербезопасности.

- Какие направления кибербезопасности, такие как искусственный интеллект, облачная безопасность, защита данных или услуги в сфере кибербезопасности, обладают наибольшим потенциалом для инвестиций и роста бизнеса в Азербайджане и регионе в целом?

- Я бы выделил четыре направления: управляемые услуги кибербезопасности, промышленную кибербезопасность, облачную безопасность и защиту данных, а также безопасность искусственного интеллекта. При этом их коммерческий потенциал и уровень зрелости рынка различаются.

В краткосрочной перспективе управляемые услуги кибербезопасности представляют одну из наиболее очевидных возможностей. Многие организации не могут самостоятельно поддерживать весь необходимый набор специализированных компетенций в области кибербезопасности. Исследование KPMG Cybersecurity & Technology Risk Survey 2026 среди крупных организаций США показало, что 55% респондентов используют поставщиков управляемых услуг для получения информации о киберугрозах. Хотя рынок Азербайджана отличается от американского, сама потребность в специализированной экспертизе остается актуальной.

Промышленная кибербезопасность также является перспективным направлением, особенно учитывая опыт Азербайджана в энергетике, транспорте и критической инфраструктуре. Защита промышленных систем управления требует специализированных технических и операционных знаний, что потенциально может стать конкурентным преимуществом для местных поставщиков услуг.

Спрос на облачную безопасность, управление идентификацией и защиту данных также должен расти по мере дальнейшей модернизации технологической инфраструктуры организаций.

Искусственный интеллект открывает возможности как для совершенствования процессов кибербезопасности, так и для обеспечения безопасности самих ИИ-приложений. По данным World Economic Forum, доля опрошенных организаций, внедривших процессы оценки безопасности инструментов искусственного интеллекта, выросла с 37% в 2025 году до 64% в 2026 году. При этом я бы с осторожностью относился к восприятию любого решения в области кибербезопасности на базе ИИ как автоматически привлекательной инвестиционной возможности. Клиенты будут ожидать измеримых улучшений в сфере безопасности, эффективности или снижения рисков.

В целом я вижу наибольший краткосрочный коммерческий потенциал в управляемых услугах безопасности и облачной безопасности, тогда как промышленная кибербезопасность может стать важной региональной специализацией. Безопасность искусственного интеллекта обладает более долгосрочным потенциалом роста по мере развития технологий и формирования зрелого клиентского спроса.

Для Азербайджана приоритетом может стать развитие компетенций, которые отвечают реальным потребностям бизнеса и со временем смогут успешно конкурировать не только на внутреннем, но и на международном рынке.