    Турецкий депутат: Удар по гражданской инфраструктуре в Нахчыване - посягательство на международное право

    • 06 марта, 2026
    • 05:44
    Турецкий депутат: Удар по гражданской инфраструктуре в Нахчыване - посягательство на международное право

    Член Великого национального собрания Турции, председатель Межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым осудил удары иранских беспилотников по Нахчывану.

    Как сообщает Report, об этом турецкий депутат написал на своей странице в соцсети.

    По его словам, нанесение ударов по гражданской инфраструктуре является прямым посягательством на международное право и гуманитарные ценности.

    "Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы подобные провокации наносили ущерб миру и стабильности в регионе", - отметил Ш. Айрым.

    Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате удара и заявил, что Турция продолжит оставаться рядом с Азербайджаном.

    Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.

    Türkiyəli deputat: Naxçıvanda mülki infrastrukturun hədəfə alınması beynəlxalq hüquqa açıq hücumdur
