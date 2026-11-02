В Азербайджане доля ChatGPT сократилась до 66,5%, уступив часть рынка Google Gemini

В октябре 2026 года доля ИИ-чатбота ChatGPT на рынке Азербайджана (на всех платформах) составила 66,51%, снизившись на 19,79 процентных пункта по сравнению с сентябрем и на 27,04 п. п. в годовом выражении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные агентства Statcounter.

На фоне падения ChatGPT ощутимый рост продемонстрировал Google Gemini, занявший вторую строчку с показателем 25,03% (прирост на 14,75 п. п. за месяц и на 22,71 п. п. за год).

Третью позицию занял Perplexity, увеличивший свое присутствие до 5,32% (+2,98 п. п. за месяц). На четвертом месте расположился Claude с долей 2,66% (+1,83 п. п.), а замыкает первую пятерку Microsoft Copilot с 0,48% рынка.