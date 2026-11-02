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    Азербайджанские НПО передали посольству Ирана открытое письмо президенту Пезешкиану

    Внешняя политика
    • 02 ноября, 2026
    • 12:49
    Азербайджанские НПО передали посольству Ирана открытое письмо президенту Пезешкиану

    Сегодня группа представителей азербайджанских НПО прибыла в посольство Ирана в Азербайджане и передала открытое письмо, адресованное президенту Ирана Масуду Пезешкиану. Представители посольства приняли документ.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство государственной поддержки неправительственных организаций, представители НПО выразили надежду, что в скором времени получат ответ на свое обращение от Масуда Пезешкиана.

    В открытом письме президенту Ирана отмечается: "Ваша любовь и уважение к азербайджанскому языку, национально-духовным ценностям азербайджанского народа и богатому литературному наследию достойны восхищения. Бесценно то, что в своих различных выступлениях Вы произносите стихи на родном языке, обращаетесь к азербайджанским пословицам, общаетесь с членами своей семьи на родном языке и с гордостью демонстрируете свою привязанность к этому языку. Все это показывает, что для Вас азербайджанский язык является не просто средством общения, но и неотъемлемой частью духовной идентичности, исторической памяти и национальной принадлежности. Именно с этой точки зрения мы верим, что Вы, как глава государства, ценящий исключительное значение родного языка в жизни человека, с особой чуткостью отнесетесь и к стремлению миллионов азербайджанцев, проживающих в Иране, получать образование на своем родном языке. Мы считаем, что настало время предпринять исторические шаги в направлении обеспечения возможностей получения образования на родном языке для азербайджанцев, которые всегда играли важную роль в общественно-политической, экономической, культурной и других сферах жизни Ирана".

    В письме азербайджанские НПО также подчеркнули, что расширение возможностей миллионов людей сохранять, развивать и передавать будущим поколениям родной язык является не только вопросом моральной ответственности, но и исторической справедливости.

    "Мы верим, что именно в период Вашего президентства исторические шаги в этом направлении оставят неизгладимый след в памяти миллионов азербайджанцев и будут всегда вспоминаться с благодарностью. Мы - представители азербайджанского гражданского общества - также заявляем о своей готовности в рамках наших возможностей оказывать всяческую поддержку осуществлению этой благородной миссии, развитию образования на родном языке, расширению научно-педагогического и культурного сотрудничества", - говорится в письме.

    Масуд Пезешкиан Неправительственные организации (НПО) Азербайджанский язык Посольство Ирана Азербайджано-иранские отношения
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