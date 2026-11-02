Посол Швеции обсудила с Эльчином Амирбековым развитие двустороннего сотрудничества
Внешняя политика
- 02 ноября, 2026
- 12:38
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Посол Швеции в Азербайджане Луиза Морсинг провела встречу с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековым.
Об этом передает Report со ссылкой на посольство Швеции в Азербайджане.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также обсудили возможности дальнейшего укрепления сотрудничества между Швецией и Азербайджаном.
İsveç səfiri Elçin Əmirbəyovla ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib
Swedish envoy mulls development of bilateral co-op with Elchin Amirbayov
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