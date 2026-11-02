Посол Швеции обсудила с Эльчином Амирбековым развитие двустороннего сотрудничества

Посол Швеции в Азербайджане Луиза Морсинг провела встречу с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековым.

Об этом передает Report со ссылкой на посольство Швеции в Азербайджане.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также обсудили возможности дальнейшего укрепления сотрудничества между Швецией и Азербайджаном.