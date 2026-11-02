Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Посол Швеции обсудила с Эльчином Амирбековым развитие двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    • 02 ноября, 2026
    • 12:38
    Посол Швеции обсудила с Эльчином Амирбековым развитие двустороннего сотрудничества

    Посол Швеции в Азербайджане Луиза Морсинг провела встречу с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековым.

    Об этом передает Report со ссылкой на посольство Швеции в Азербайджане.

    В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также обсудили возможности дальнейшего укрепления сотрудничества между Швецией и Азербайджаном.

    Эльчин Амирбеков Луиза Морсинг Азербайджано-шведские отношения
    İsveç səfiri Elçin Əmirbəyovla ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib
    Swedish envoy mulls development of bilateral co-op with Elchin Amirbayov
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