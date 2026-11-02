İsveç səfiri Elçin Əmirbəyovla ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib
Xarici siyasət
- 02 noyabr, 2026
- 12:42
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İsveçin Bakıdakı səfiri Luiza Morsinq Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyovla görüş keçirib.
Bu barədə "Report" İsveçin Azərbaycandakı səfirliyinə istinadən xəbər verir.
Görüş zamanı tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıb, eləcə də iki ölkə arasında əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi imkanlarını müzakirə ediblər.
Посол Швеции обсудила с Эльчином Амирбековым развитие двустороннего сотрудничества
Swedish envoy mulls development of bilateral co-op with Elchin Amirbayov
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