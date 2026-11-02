İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    İsveç səfiri Elçin Əmirbəyovla ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 02 noyabr, 2026
    • 12:42
    İsveç səfiri Elçin Əmirbəyovla ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

    İsveçin Bakıdakı səfiri Luiza Morsinq Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyovla görüş keçirib.

    Bu barədə "Report" İsveçin Azərbaycandakı səfirliyinə istinadən xəbər verir.

    Görüş zamanı tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıb, eləcə də iki ölkə arasında əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi imkanlarını müzakirə ediblər.

    Luiza Morsinq Elçin Əmirbəyov İsveç
    Посол Швеции обсудила с Эльчином Амирбековым развитие двустороннего сотрудничества
    Swedish envoy mulls development of bilateral co-op with Elchin Amirbayov
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