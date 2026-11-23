"Nvidia"nın səhmləri Censen Huanqın qayıdışından sonra 30 % artıb
Digər ölkələr
- 23 noyabr, 2026
- 19:55
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"Nvidia" şirkətinin səhmləri 30 %-dən çox bahalaşıb. Buna Censen Huanqın baş direktor vəzifəsinə qayıtması səbəb olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ticarət məlumatlarında əks olunub.
Direktorlar şurası cəmi 11 gün əvvəl qəbul edilmiş gediş barədə qərarı ləğv edərək onun prezident və baş direktor postlarına qayıtmasına yekdilliklə səs verib.
Bu xəbərin fonunda səhmlər təxminən 31 % artaraq 164,48 dollara yüksəlib, enişin əhəmiyyətli hissəsini kompensasiya edib və kapitallaşmaya təxminən 1 trilyon dollar əlavə edib.
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