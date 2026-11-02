Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Доля iOS на рынке планшетов Азербайджана снизилась на 45%

    ИКТ
    • 02 ноября, 2026
    • 12:47
    Доля iOS на рынке планшетов Азербайджана снизилась на 45%

    Доля операционной системы Android на рынке мобильных устройств Азербайджана в октябре 2026 года составила 82,39%.

    Как сообщает Report со ссылкой на последний отчет агентства Statcounter, это на 1,92 процентных пункта меньше, чем в сентябре, и на 3,06 п.п. больше, чем в октябре 2025 года.

    Рыночная доля операционной системы iOS увеличилась на 1,91 п.п. за месяц и снизилась на 3,62 п.п. в годовом сравнении, до 17,58%.

    Доля Android на рынке планшетов снизилась на 3,69 п.п. за месяц и увеличилась на 18,8 п.п. в годовом сравнении, до 83,59%.

    Доля iOS составила 16,32%, что на 1,2 п.п. больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 13,24 п.п. (на 45%) меньше в годовом сравнении.

    Мобильные устройства Statcounter Android
    Azərbaycanda planşetlərdə "İOS"un bazar payı 45 % azalıb
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