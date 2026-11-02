Доля iOS на рынке планшетов Азербайджана снизилась на 45%

Доля операционной системы Android на рынке мобильных устройств Азербайджана в октябре 2026 года составила 82,39%.

Как сообщает Report со ссылкой на последний отчет агентства Statcounter, это на 1,92 процентных пункта меньше, чем в сентябре, и на 3,06 п.п. больше, чем в октябре 2025 года.

Рыночная доля операционной системы iOS увеличилась на 1,91 п.п. за месяц и снизилась на 3,62 п.п. в годовом сравнении, до 17,58%.

Доля Android на рынке планшетов снизилась на 3,69 п.п. за месяц и увеличилась на 18,8 п.п. в годовом сравнении, до 83,59%.

Доля iOS составила 16,32%, что на 1,2 п.п. больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 13,24 п.п. (на 45%) меньше в годовом сравнении.