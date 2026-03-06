İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Rəsmi Əbu-Dabi: İranın Azərbaycan ərazisini hədəfə alması dövlət suverenliyinin pozulmasıdır

    Xarici siyasət
    • 06 mart, 2026
    • 04:22
    Rəsmi Əbu-Dabi: İranın Azərbaycan ərazisini hədəfə alması dövlət suverenliyinin pozulmasıdır

    Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) İranın Azərbaycan ərazisini hədəfə alan pilotsuz uçuş aparatı (PUA) zərbəsini kəskin şəkildə pisləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BƏƏ Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, əmirlik bu düşmənçilik hərəkətlərini təhlükəli eskalasiya, dövlət suverenliyinin kobud şəkildə pozulması, regional təhlükəsizlik və sabitliyə birbaşa təhdid hesab edir.

    "Bu, gərginliyin azaldılması səylərinə xələl gətirən və regionda gərginliyi artıran ciddi bir eskalasiyadır", - XİN-in bəyanatında vurğulanıb.

    Daha əvvəl - martın 5-də BƏƏ Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyan azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevə zəng edərək İranın pilotsuz uçuş aparatları ilə Azərbaycan ərazisinə hücumunu pisləyib, hadisə zamanı yaralananların tezliklə şəfa tapmasını diləyib.

    Xatırladaq ki, İrandan Naxçıvana martın 5-də günorta radələrində dron hücumları həyata keçirilib. Dronlardan biri Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının terminal binasının üzərinə, ikincisi isə Şəkərabad kəndindəki məktəb binasının yaxınlığına düşüb. Hava limanına hücum nəticəsində dörd mülki şəxs xəsarət alıb. İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Müctəba Dəmirçilu XİN-ə çağırılıb. Azərbaycan tərəfi cavab zərbəsi endirmək hüququnu özündə saxladığını bəyan edib.

    İlham Əliyev Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Naxçıvana dron hücumu BƏƏ
    МИД ОАЭ: Обстрелы Ираном территории Азербайджана являются нарушением суверенитета

    Son xəbərlər

    04:22

    Rəsmi Əbu-Dabi: İranın Azərbaycan ərazisini hədəfə alması dövlət suverenliyinin pozulmasıdır

    Xarici siyasət
    04:05

    Hindistan HHQ-nin radarlardan itmiş qırıcısı qəzaya uğrayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    03:38

    Tramp İranın raket potensialının əhəmiyyətli hissəsinin məhv edildiyini bildirib

    Digər ölkələr
    03:09

    ABŞ Senatı DTN-in maliyyələşdirilməsi layihəsini yenə dəstəkləməyib

    Digər ölkələr
    02:51

    Serbiyanın XİN başçısı Balkanların Avropada sabitliyin sütunlarından biri ola biləcəyini düşünür

    Digər ölkələr
    02:32

    İtaliyanın İrandakı səfirliyi Bakıdan fəaliyyət göstərəcək

    Digər ölkələr
    02:10

    Əraqçi ABŞ-nin İranın siyasi sistemini sıradan çıxarmağa nail ola bilmədiyi qənaətindədir

    Region
    01:46

    İsveçrə Aİ-nin sülhməramlı missiyalarında iştirak edəcək

    Digər ölkələr
    01:10

    BMT-nin rezident-əlaqələndiricisi Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti