МИД ОАЭ: Обстрелы Ираном территории Азербайджана являются нарушением суверенитета

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) резко осудили удары иранских дронов по территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ.

В документе отмечается, что эмираты расценивают эти враждебные действия как опасную эскалацию, грубое нарушение государственного суверенитета и прямую угрозу региональной безопасности и стабильности.

"Это серьезная эскалация, подрывающая усилия по деэскалации и усиливающая напряженность в регионе", - говорится в заявлении МИД.

Накануне президент ОАЭ Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян в телефонном разговоре с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым осудил атаку Ирана на территорию Азербайджана.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.