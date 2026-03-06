МИД ОАЭ: Обстрелы Ираном территории Азербайджана являются нарушением суверенитета
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) резко осудили удары иранских дронов по территории Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ.
В документе отмечается, что эмираты расценивают эти враждебные действия как опасную эскалацию, грубое нарушение государственного суверенитета и прямую угрозу региональной безопасности и стабильности.
"Это серьезная эскалация, подрывающая усилия по деэскалации и усиливающая напряженность в регионе", - говорится в заявлении МИД.
Накануне президент ОАЭ Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян в телефонном разговоре с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым осудил атаку Ирана на территорию Азербайджана.
Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.