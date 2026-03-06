Tramp bəyan edib ki, ABŞ İrandan sonra Kuba ilə "məşğul olacaq"
- 06 mart, 2026
- 05:31
Birləşmiş Ştatlar əvvəlcə İrana qarşı hərbi əməliyyatı başa çatdırmaq, daha sonra isə Kubaya münasibətdə növbəti fəaliyyət kursunun hazırlanmasına başlamaq niyyətindədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə keçirilən tədbirdə bəyan edib.
"Marko, sən fantastik iş görürsən. Sən Kuba adlanan yerlə bağlı fantastik çalışırsan", – deyə o bildirib. Administrasiya rəhbəri bu sözlərlə ABŞ Dövlət katibi, həmçinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri olan Marko Rubioya müraciət edib. Trampın fikrincə, "Kuba ilə baş verənlər heyrətamizdir". "Lakin biz əvvəlcə bununla bitirmək istəyirik", – deyə o, İrana qarşı hərbi kampaniyanı nəzərdə tutaraq qeyd edib.
"Sənin və digər bir çox inanılmaz insanın [ABŞ-dən] yenidən Kubaya gedəcəyi vaxt sadəcə zaman məsələsidir. Ümid edək ki, orada qalmaq üçün yox. Biz sənin geri qayıtmağını istəyirik", – deyə Tramp əslən kubalı olan Rubioya müraciətlə sözlərinə davam edib.