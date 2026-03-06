Трамп заявил, что США после Ирана займутся Кубой

Соединенные Штаты намерены сначала завершить военную операцию против Ирана, а затем приступить к выработке дальнейшего курса действий в отношении Кубы.

Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп на мероприятии в Белом доме.

"Марко, ты работаешь фантастически. И ты работаешь фантастически в отношении места, которое называется Кубой", - сказал он. Глава американской администрации обращался к Марко Рубио, который является госсекретарем США, а также его помощником по национальной безопасности. "То, что происходит с Кубой, - поразительно", - считает Трамп. "Но мы хотим закончить сначала с этим", - отметил он, имея в виду военную кампанию против Ирана.

"Это лишь вопрос времени - когда ты и многие другие невероятные люди поедут [из США] назад на Кубу. Будем надеяться, не для того, чтобы там остаться. Мы хотим, чтобы ты вернулся", - продолжил Трамп, обращаясь к Рубио, имеющему кубинские корни.