Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Трамп заявил, что США после Ирана займутся Кубой

    Другие страны
    • 06 марта, 2026
    • 05:09
    Трамп заявил, что США после Ирана займутся Кубой

    Соединенные Штаты намерены сначала завершить военную операцию против Ирана, а затем приступить к выработке дальнейшего курса действий в отношении Кубы.

    Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп на мероприятии в Белом доме.

    "Марко, ты работаешь фантастически. И ты работаешь фантастически в отношении места, которое называется Кубой", - сказал он. Глава американской администрации обращался к Марко Рубио, который является госсекретарем США, а также его помощником по национальной безопасности. "То, что происходит с Кубой, - поразительно", - считает Трамп. "Но мы хотим закончить сначала с этим", - отметил он, имея в виду военную кампанию против Ирана.

    "Это лишь вопрос времени - когда ты и многие другие невероятные люди поедут [из США] назад на Кубу. Будем надеяться, не для того, чтобы там остаться. Мы хотим, чтобы ты вернулся", - продолжил Трамп, обращаясь к Рубио, имеющему кубинские корни.

    Дональд Трамп Марко Рубио
    Ты - Король

    Последние новости

    05:09

    Трамп заявил, что США после Ирана займутся Кубой

    Другие страны
    04:30

    МИД ОАЭ: Обстрелы Ираном территории Азербайджана являются нарушением суверенитета

    Внешняя политика
    04:11

    Глава Центком США оценил ход военной операции против Ирана

    Другие страны
    03:57

    Пропавший с радаров истребитель ВВС Индии разбился - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    03:35

    Глава МИД Сербии считает, что Балканы могут стать оплотом стабильности в Европе

    Другие страны
    03:07

    Трамп заявил об уничтожении значительной части ракетного потенциала Ирана

    Другие страны
    02:46

    Сенат США вновь не поддержал проект финансирования МВБ

    Другие страны
    02:27

    Посольство Италии в Иране будет работать из Баку

    Другие страны
    01:58

    Резидент-координатор ООН выразил благодарность Азербайджану

    Внешняя политика
    Лента новостей