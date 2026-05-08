İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycanın altı cüdoçusu "Böyük Dəbilqə" turnirinin ilk günündə mübarizəyə başlayır

    Fərdi
    • 08 may, 2026
    • 09:46
    Azərbaycanın altı cüdoçusu Böyük Dəbilqə turnirinin ilk günündə mübarizəyə başlayır

    Azərbaycanın altı cüdoçusu Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirində bu gün mübarizəyə başlayır.

    "Report"un məlumatına görə, yarışın ilk günündə Rəşad Yelkiyev, Turan Bayramov (hər ikisi 66 kq), Şəfəq Həmidova, Könül Əliyeva (hər ikisi 48 kq), Gültac Məmmədəliyeva və Leyla Əliyeva (hər ikisi 52 kq) tatamiyə çıxacaqlar.

    Təsnifat mərhələsi saat 10:00-da, final bloku isə 16:00-da start götürəcək.

    Dünya Cüdo Turuna daxil olan yarışda Azərbaycan 7 çəki dərəcəsində 11 cüdoçu ilə (6 kişi, 5 qadın) təmsil olunur. Turnirdə 36 ölkədən 295 idmançı mübarizə aparır.

    Kişilər

    66 kq, 1/16 final

    Rəşad Yelkiyev – Hyonu An (Koreya)

    Turan Bayramov – Matteo Piras (İtaliya)

    Qadınlar

    48 kq, 1/16 final

    Şəfəq Həmidova – Aytana Dias Hernandes (İspaniya)

    48 kq, 1/8 final

    Könül Əliyeva – Sevinç Murodova (Özbəkistan) / Kristina Dudina (Rusiya) cütünün qalibi ilə

    52 kq, 1/16 final

    Leyla Əliyeva – Taniştha Tokas (Hindistan)

    52 kq, 1/8 final

    Gültac Məmmədəliyeva – Şraddha Kadubal Çopade (Hindistan)

    Xatırladaq ki, "Böyük Dəbilqə" turniri mayın 10-da başa çatacaq.

    Böyük Dəbilqə turniri Azərbaycan cüdoçuları Turan Bayramov Rəşad Yelkiyev Könül Əliyeva Leyla Əliyeva Gültac Məmmədəliyeva Şəfəq Həmidova

    Son xəbərlər

    10:46

    Azərbaycan vətəndaşı Monteneqroda tikinti sektorunda istismar edilib

    Milli Məclis
    10:43

    Azərbaycan maliyyə cinayətləri ilə mübarizədə süni intellektdən istifadəyə başlayıb

    Maliyyə
    10:43

    Azərbaycan və Çili arasında siyasi məsləhətləşmələr aparılıb

    Xarici siyasət
    10:41

    "Türk Mətbəxi Həftəsi - 2026"nın mövzusu açıqlanıb

    Region
    10:41

    Bakının Dəmirçizadə küçəsi ilə Xətai prospektinin kəsişməsində dəyişiklik ediləcək

    İnfrastruktur
    10:37

    Çində zavodda partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 37-yə çatıb

    Digər ölkələr
    10:36

    Sirab kəndində avtomobil qaz xəttini zədələyib, təchizat dayanıb

    Hadisə
    10:36

    Məcnun Məmmədov: "Aqrar ixtisas məzunlarının məşğulluq səviyyəsi 65 %-ə çatıb"

    ASK
    10:32

    Kamran Əliyev: Dünyada və regionda baş verən proseslər narahatlıq doğurur

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti