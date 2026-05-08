Azərbaycanda pensiya, müavinət, təqaüd və ünvanlı yardım xərcləri 11 %-ə yaxın artıb
Maliyyə
- 08 may, 2026
- 10:07
Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanda pensiya, müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları üzrə əhaliyə 3,5 milyard manat vəsait ödənilib.
"Report" bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,34 milyard manat və yaxud 10,8% çoxdur.
Son xəbərlər
10:46
Azərbaycan vətəndaşı Monteneqroda tikinti sektorunda istismar edilibMilli Məclis
10:43
Azərbaycan maliyyə cinayətləri ilə mübarizədə süni intellektdən istifadəyə başlayıbMaliyyə
10:43
Foto
Azərbaycan və Çili arasında siyasi məsləhətləşmələr aparılıbXarici siyasət
10:41
"Türk Mətbəxi Həftəsi - 2026"nın mövzusu açıqlanıbRegion
10:41
Bakının Dəmirçizadə küçəsi ilə Xətai prospektinin kəsişməsində dəyişiklik ediləcəkİnfrastruktur
10:37
Çində zavodda partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 37-yə çatıbDigər ölkələr
10:36
Sirab kəndində avtomobil qaz xəttini zədələyib, təchizat dayanıbHadisə
10:36
Məcnun Məmmədov: "Aqrar ixtisas məzunlarının məşğulluq səviyyəsi 65 %-ə çatıb"ASK
10:32