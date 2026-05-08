В Азербайджане расходы на пенсии, пособия, стипендии и адресную соцпомощь выросли на 11%

В Азербайджане в январе-апреле 2026 года населению выплачено 3,5 млрд манатов в виде пенсий, пособий, стипендий и адресной государственной социальной помощи.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Госфонд соцзащиты.

Согласно информации, это на 0,34 млрд манатов (на 10,8%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.