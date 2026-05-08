    İsrailin Azərbaycandakı səfiri Milli Qəhrəman Albert Aqarunovun məzarını ziyarət edib

    • 08 may, 2026
    • 09:53
    İsrailin Azərbaycandakı səfiri Ronen Krausz Şəhidlər xiyabanında Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Albert Aqarunovun məzarını ziyarət edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edilib.

    Səfir Ronen Krausz və missiya rəhbərinin müavini Aviv Zell məzarın önünə gül dəstələri qoyublar.

    "Bu gün Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı və yəhudi icmasının nümayəndəsi olan Albert Aqarunovun döyüşdə şəhid olduğu günün ildönümüdür. Albert Aqarunovun cəsarəti, Azərbaycana sədaqəti və Vətənin müdafiəsi uğrunda etdiyi ən ali fədakarlıq dərin ehtiramla xatırlanır və böyük hörmətlə anılır. Onun həyatı və qəhrəmanlığı cəsarətin, sədaqətin və Vətənə bağlılığın nümunəsi olaraq qalır", - paylaşımda qeyd olunub.

    Qeyd edək ki, A.Aqarunov Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olub. O, ölümündən sonra Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görülüb.

    Albert Aqarunov İsrail Ronen Krausz Şəhidlər xiyabanı Milli Qəhrəman
    Ронен Краус посетил могилу Национального героя Альберта Агарунова

