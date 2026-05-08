Ронен Краус посетил могилу Национального героя Альберта Агарунова
- 08 мая, 2026
- 10:08
Посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус посетил могилу Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова на Аллее шехидов.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на страницах посольства в социальных сетях.
Посол Ронен Краус и заместитель главы миссии Авив Зелл возложили цветы к могиле героя.
"Сегодня годовщина гибели Альберта Агарунова - Национального героя Азербайджана и представителя еврейской общины. Мужество Альберта Агарунова, его преданность Азербайджану и высшая жертва, принесенная им во имя защиты Родины, почитаются с глубоким уважением. Его жизнь и героизм остаются примером мужества, верности и преданности Родине", - говорится в публикации.
Bu gün Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı və yəhudi icmasının nümayəndəsi olan Albert Aqarunovun döyüşdə şəhid olduğu günün ildönümüdür.— Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) May 8, 2026
Səfir @AmbRonenKrausz və missiya rəhbərinin müavini @AvivZell Bakıda onun məzarını ziyarət edərək önünə gül dəstələri qoyublar.
Albert Aqarunovun…