Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Ронен Краус посетил могилу Национального героя Альберта Агарунова

    Внешняя политика
    • 08 мая, 2026
    • 10:08
    Ронен Краус посетил могилу Национального героя Альберта Агарунова

    Посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус посетил могилу Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова на Аллее шехидов.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на страницах посольства в социальных сетях.

    Посол Ронен Краус и заместитель главы миссии Авив Зелл возложили цветы к могиле героя.

    "Сегодня годовщина гибели Альберта Агарунова - Национального героя Азербайджана и представителя еврейской общины. Мужество Альберта Агарунова, его преданность Азербайджану и высшая жертва, принесенная им во имя защиты Родины, почитаются с глубоким уважением. Его жизнь и героизм остаются примером мужества, верности и преданности Родине", - говорится в публикации.

    Ронен Краус Альберт Агарунов Аллея шехидов Посольство Израиля в Азербайджане
    İsrailin Azərbaycandakı səfiri Milli Qəhrəman Albert Aqarunovun məzarını ziyarət edib

    Последние новости

    10:46

    Кямран Алиев: Обеспечение безопасности страны в нынешних условиях - непростая задача

    Внутренняя политика
    10:41

    Из-за извержения вулкана в Индонезии погибли два альпиниста - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:39

    В Нахчыване автомобиль повредил газовую линию

    Происшествия
    10:29

    ABB покупает узбекский Davr Bank

    Финансы
    10:26

    В КНР число погибших из-за взрыва на заводе по производству фейерверков возросло до 37

    Другие страны
    10:24

    В Азербайджане расходы на пенсии, пособия, стипендии и адресную соцпомощь выросли на 11%

    Финансы
    10:18

    Минтранс РФ: Работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за атаки ВСУ

    В регионе
    10:16

    Зеленский: РФ не прекращала атаки в ночь на 8 мая, нанесла более 850 ударов дронами

    Другие страны
    10:16
    Фото

    Шахин Мамедов ознакомился с турецким морским дроном-камикадзе на SAHA 2026

    Армия
    Лента новостей