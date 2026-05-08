    Futbol
    • 08 may, 2026
    • 10:10
    Kriştianu Ronaldu Səudiyyə Ərəbistanı çempionatında 100-cü qolunu vurub

    "Əl-Nəsr" klubunun futbolçusu Kriştianu Ronaldu Səudiyyə Ərəbistanı çempionatında 100-cü qolunu vurub.

    "Report" xəbər verir ki, 41 yaşlı hücumçu buna XXXIII turda "Əl-Şabab"a qalib gəldikləri matçda (4:2) nail olub.

    Portuqaliyalı forvard komandasının üçüncü qoluna imza atıb. O, Liqada 100-cü qola 105 oyunda çatıb.

    Ronaldu karyerasında vurduğu qolların sayını 971-ə çatdırıb. O, cari mövsüm Səudiyyə Ərəbistanı çempionatında 26 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

