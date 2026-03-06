İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    "CBS News": ABŞ Küveytdəki səfirliyinin əməkdaşlarının təxliyəsinə başlayıb

    Digər ölkələr
    • 06 mart, 2026
    • 06:27
    CBS News: ABŞ Küveytdəki səfirliyinin əməkdaşlarının təxliyəsinə başlayıb

    Birləşmiş Ştatlar administrasiyası Küveytdəki səfirliyin əməkdaşlarının təxliyəsinə başlamaq barədə göstəriş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə mənbələrə istinadən "CBS News" telekanalı məlumat yayıb.

    Diplomatlara məxfi sənədləri məhv etmək, həmçinin analoji məlumatları serverlərdən silmək əmri verilib.

    Telekanalın məlumatına görə, diplomatik missiya artıq bir neçə dəfə hücuma məruz qalıb. Martın 5-də səfirliyin fəaliyyəti dayandırılıb.

    Küveyt ABŞ səfirliyi təxliyə
