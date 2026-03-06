"CBS News": ABŞ Küveytdəki səfirliyinin əməkdaşlarının təxliyəsinə başlayıb
Digər ölkələr
- 06 mart, 2026
- 06:27
Birləşmiş Ştatlar administrasiyası Küveytdəki səfirliyin əməkdaşlarının təxliyəsinə başlamaq barədə göstəriş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə mənbələrə istinadən "CBS News" telekanalı məlumat yayıb.
Diplomatlara məxfi sənədləri məhv etmək, həmçinin analoji məlumatları serverlərdən silmək əmri verilib.
Telekanalın məlumatına görə, diplomatik missiya artıq bir neçə dəfə hücuma məruz qalıb. Martın 5-də səfirliyin fəaliyyəti dayandırılıb.
