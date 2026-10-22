UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu bəlli olub
Futbol
- 22 oktyabr, 2026
- 19:21
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UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu bəlli olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə UEFA-nın rəsmi saytı məlumat yayıb.
Azarkeşlərin səsverməsinə əsasən, bu ada İngiltərənin "Mançester Siti" klubundan Fil Foden layiq görülüb.
26 yaşlı yarımmüdafiəçi Yunanıstanın AEK klubuna 5:1 hesabı ilə qalib gəldikləri matçda het-trik edib.
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