Türkiyə ilə Kanada müdafiə və enerji sahəsində əməkdaşlıq edəcək
- 22 oktyabr, 2026
- 19:12
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Türkiyə ilə Kanada arasında müdafiə və enerji sahələrində əməkdaşlığı nəzərdə tutan sazişlər imzalanıb.
"Report" Türkiyə Prezidenti Administrasiyasına istinadən xəbər verir ki, imzalanma mərasimindən sonra ev sahibi ölkənin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Kanadanın Baş naziri Mark Karni mətbuata birgə bəyanatlarla çıxış ediblər.
"Bu səfərin ən konkret nəticələrindən birini, heç şübhəsiz, Kanada ilə əlaqələrimizi strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəltmək qərarımız təşkil edib", - Ərdoğan bildirib.
Onun sözlərinə görə, hər iki ölkə qarşıdakı dövrdə enerji, ticarət, nəqliyyat və müdafiə sənayesində yeni layihələr həyata keçirməyi hədəfləyir.
M. Karni Türkiyəyə rəsmi səfər edən ilk Kanada lideri olduğunu xatırladaraq, Türkiyə ilə əməkdaşlığa önəm verdiyini bildirib.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı’nda konuştu: "Sayın Başbakanla bugünkü görüşmemizde ikili ilişkilerimizi etraflıca değerlendirdik. Bölgesel ve küresel meselelere değinme imkanı bulduk. Bu ziyaretin en somut çıktılarından birini hiç şüphesiz Kanada'yla ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine yükseltme kararımız teşkil etti. Stratejik ortaklık kararımızın katkısıyla önümüzdeki dönemde enerji, ticaret, ulaştırma ve savunma sanayii gibi birçok alanda yeni projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu yönde atacağımız somut adımları içeren bir eylem planını da bugün kabul ettik. Öncelikle ticaret ve yatırımların artırılmasını teminen Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine yıl sonundan önce başlanmasını kararlaştırdık. Bu sürece paralel olarak ekonomi alanındaki ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele almak üzere Ortak Ekonomik ve Ticari Komite dahil mevcut mekanizmaları daha etkin şekilde kullanacağız. Bu komitenin müteakip toplantısına 2027 yılında bu defa özel sektörlerimizin de katılımıyla ev sahipliği yapacağız. Atacağımız bu adımlarla halen yaklaşık 3 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimizi ilk olarak 5 milyara, akabinde de 10 milyar dolara çıkarmayı temenni ediyoruz. Güncellenen Hava Ulaştırma Anlaşması'yla birlikte ülkelerimiz arasında doğrudan uçuşları yaklaşık 2 katına çıkaracağız."— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 22, 2026