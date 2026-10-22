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    Турция и Канада будут сотрудничать в сфере обороны и энергетики

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 19:33
    Турция и Канада будут сотрудничать в сфере обороны и энергетики

    Турция и Канада подписали соглашения о сотрудничестве в области обороны и энергетики.

    Как передает Report со ссылкой на Администрацию президента Турции, после церемонии подписания президент принимающей страны Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Канады Марк Карни выступили с совместным заявлением для прессы.

    "Одним из наиболее конкретных результатов этого визита, без сомнения, стало наше решение поднять отношения с Канадой на уровень стратегического партнерства", - заявил Эрдоган.

    По его словам, обе страны в предстоящий период нацелены на реализацию новых проектов в сферах энергетики, торговли, транспорта и оборонной промышленности.

    Карни подчеркнул значимость сотрудничества с Турцией, отметив, что стал первым главой канадского правительства, посетившим страну с официальным визитом.

    Марк Карни Реджеп Тайип Эрдоган Стратегическое партнерство Канада Турция
    Видео
    Türkiyə ilə Kanada müdafiə və enerji sahəsində əməkdaşlıq edəcək
    Türkiye and Canada to cooperate in defense and energy
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