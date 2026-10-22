Турция и Канада будут сотрудничать в сфере обороны и энергетики

Турция и Канада подписали соглашения о сотрудничестве в области обороны и энергетики.

Как передает Report со ссылкой на Администрацию президента Турции, после церемонии подписания президент принимающей страны Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Канады Марк Карни выступили с совместным заявлением для прессы.

"Одним из наиболее конкретных результатов этого визита, без сомнения, стало наше решение поднять отношения с Канадой на уровень стратегического партнерства", - заявил Эрдоган.

По его словам, обе страны в предстоящий период нацелены на реализацию новых проектов в сферах энергетики, торговли, транспорта и оборонной промышленности.

Карни подчеркнул значимость сотрудничества с Турцией, отметив, что стал первым главой канадского правительства, посетившим страну с официальным визитом.