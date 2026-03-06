CBS: США начали эвакуацию посольства в Кувейте
Другие страны
- 06 марта, 2026
- 06:35
Администрация Соединенных Штатов дала указание начать эвакуацию сотрудников посольства в Кувейте.
Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CBS News.
Дипломатам приказали уничтожить секретную документацию, а также удалить аналогичную информацию с серверов.
По сведениям телеканала, дипмиссия уже подверглась нескольким атакам. 5 марта работа посольства была приостановлена.
CBS: США начали эвакуацию посольства в Кувейте
