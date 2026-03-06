Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    CBS: США начали эвакуацию посольства в Кувейте

    Другие страны
    • 06 марта, 2026
    • 06:35
    Администрация Соединенных Штатов дала указание начать эвакуацию сотрудников посольства в Кувейте.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CBS News.

    Дипломатам приказали уничтожить секретную документацию, а также удалить аналогичную информацию с серверов.

    По сведениям телеканала, дипмиссия уже подверглась нескольким атакам. 5 марта работа посольства была приостановлена.

    "CBS News": ABŞ Küveytdəki səfirliyinin əməkdaşlarının təxliyəsinə başlayıb
