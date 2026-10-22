"Strateji araşdırmalar və dövlət müdafiəsini idarəetmə akademik kursu"nun iştirakçıları ilə görüş olub
Xarici siyasət
- 22 oktyabr, 2026
- 18:36
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Xarici İşlər Nazirliyində (XİN) Azərbaycan Milli Müdafiə Universitetinin "Strateji araşdırmalar və dövlət müdafiəsini idarəetmə akademik kursu"nun iştirakçıları ilə görüş keçirilib.
Bu barədə "Report"a XİN-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, görüşdə XİN-in Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə "Azərbaycanın xarici siyasət prioritetləri" mövzusunda çıxış edib, iştirakçıların çoxsaylı suallarını cavablandırıb.
Daha sonra kurs iştirakçılarına XİN-in iş prosesi barədə məlumat verilib.
Kursda Müdafiə Nazirliyi və digər dövlət qurumlarından, eləcə də Türkiyə, Pakistan və Qazaxıstandan ümumilikdə 29 nəfər nümayəndə iştirak edir.
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