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    "Strateji araşdırmalar və dövlət müdafiəsini idarəetmə akademik kursu"nun iştirakçıları ilə görüş olub

    Xarici siyasət
    • 22 oktyabr, 2026
    • 18:36
    Strateji araşdırmalar və dövlət müdafiəsini idarəetmə akademik kursunun iştirakçıları ilə görüş olub

    Xarici İşlər Nazirliyində (XİN) Azərbaycan Milli Müdafiə Universitetinin "Strateji araşdırmalar və dövlət müdafiəsini idarəetmə akademik kursu"nun iştirakçıları ilə görüş keçirilib.

    Bu barədə "Report"a XİN-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, görüşdə XİN-in Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə "Azərbaycanın xarici siyasət prioritetləri" mövzusunda çıxış edib, iştirakçıların çoxsaylı suallarını cavablandırıb.

    Daha sonra kurs iştirakçılarına XİN-in iş prosesi barədə məlumat verilib.

    Kursda Müdafiə Nazirliyi və digər dövlət qurumlarından, eləcə də Türkiyə, Pakistan və Qazaxıstandan ümumilikdə 29 nəfər nümayəndə iştirak edir.

    Strateji araşdırmalar və dövlət müdafiəsini idarəetmə akademik kursunun iştirakçıları ilə görüş olub
    Strateji araşdırmalar və dövlət müdafiəsini idarəetmə akademik kursunun iştirakçıları ilə görüş olub
    Strateji araşdırmalar və dövlət müdafiəsini idarəetmə akademik kursunun iştirakçıları ilə görüş olub
    Strateji araşdırmalar və dövlət müdafiəsini idarəetmə akademik kursunun iştirakçıları ilə görüş olub
    Strateji araşdırmalar və dövlət müdafiəsini idarəetmə akademik kursunun iştirakçıları ilə görüş olub
    Strateji araşdırmalar və dövlət müdafiəsini idarəetmə akademik kursunun iştirakçıları ilə görüş olub
    Strateji araşdırmalar və dövlət müdafiəsini idarəetmə akademik kursunun iştirakçıları ilə görüş olub
    Strateji araşdırmalar və dövlət müdafiəsini idarəetmə akademik kursunun iştirakçıları ilə görüş olub
    Strateji araşdırmalar və dövlət müdafiəsini idarəetmə akademik kursunun iştirakçıları ilə görüş olub
    Strateji araşdırmalar və dövlət müdafiəsini idarəetmə akademik kursunun iştirakçıları ilə görüş olub
    Strateji araşdırmalar və dövlət müdafiəsini idarəetmə akademik kursunun iştirakçıları ilə görüş olub
    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Milli Müdafiə Universiteti
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    44 filmi

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