В МИД прошла встреча с участниками курса Национального университета обороны
Внешняя политика
- 22 октября, 2026
- 19:47
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В Министерстве иностранных дел состоялась встреча с участниками Академического курса по стратегическим исследованиям и управлению государственной обороной Национального университета обороны Азербайджана.
Об этом Report сообщили в МИД.
На встрече начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде выступил на тему "Приоритеты внешней политики Азербайджана" и ответил на вопросы участников.
Затем участникам курса была предоставлена информация о рабочем процессе Министерства иностранных дел.
В курсе принимают участие в общей сложности 29 представителей из Министерства обороны и других государственных структур, а также из Турции, Пакистана и Казахстана.
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