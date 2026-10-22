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    В МИД прошла встреча с участниками курса Национального университета обороны

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2026
    • 19:47
    В МИД прошла встреча с участниками курса Национального университета обороны

    В Министерстве иностранных дел состоялась встреча с участниками Академического курса по стратегическим исследованиям и управлению государственной обороной Национального университета обороны Азербайджана.

    Об этом Report сообщили в МИД.

    На встрече начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде выступил на тему "Приоритеты внешней политики Азербайджана" и ответил на вопросы участников.

    Затем участникам курса была предоставлена информация о рабочем процессе Министерства иностранных дел.

    В курсе принимают участие в общей сложности 29 представителей из Министерства обороны и других государственных структур, а также из Турции, Пакистана и Казахстана.

    В МИД прошла встреча с участниками курса Национального университета обороны
    В МИД прошла встреча с участниками курса Национального университета обороны
    В МИД прошла встреча с участниками курса Национального университета обороны
    В МИД прошла встреча с участниками курса Национального университета обороны
    В МИД прошла встреча с участниками курса Национального университета обороны
    В МИД прошла встреча с участниками курса Национального университета обороны
    В МИД прошла встреча с участниками курса Национального университета обороны
    В МИД прошла встреча с участниками курса Национального университета обороны
    В МИД прошла встреча с участниками курса Национального университета обороны
    В МИД прошла встреча с участниками курса Национального университета обороны
    В МИД прошла встреча с участниками курса Национального университета обороны

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Айхан Гаджизаде Национальный университет обороны
    Фото
    "Strateji araşdırmalar və dövlət müdafiəsini idarəetmə akademik kursu"nun iştirakçıları ilə görüş olub
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    Foreign Ministry hosts meeting with participants of National Defence University Course
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