В МИД прошла встреча с участниками курса Национального университета обороны

В Министерстве иностранных дел состоялась встреча с участниками Академического курса по стратегическим исследованиям и управлению государственной обороной Национального университета обороны Азербайджана.

Об этом Report сообщили в МИД.

На встрече начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде выступил на тему "Приоритеты внешней политики Азербайджана" и ответил на вопросы участников.

Затем участникам курса была предоставлена информация о рабочем процессе Министерства иностранных дел.

В курсе принимают участие в общей сложности 29 представителей из Министерства обороны и других государственных структур, а также из Турции, Пакистана и Казахстана.