Bakı-Quba yolunda yük maşınının vurduğu şəxs ölüb
Hadisə
- 06 mart, 2026
- 05:43
Bakı-Quba yolunda ölümlə nəticələnən ağır qəza baş verib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə yolun Saray postu istiqamətindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
İlkin məlumata görə, "KamAZ" markalı yük maşını avtomobilindən düşüb telefonla danışan sürücünü vurub. O, zərbənin təsirindən aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerindəcə həyatını itirib.
Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.
Qəzanın baş vermə səbəbləri müəyyənləşdirilir.
Son xəbərlər
05:43
Bakı-Quba yolunda yük maşınının vurduğu şəxs ölübHadisə
05:31
Tramp bəyan edib ki, ABŞ İrandan sonra Kuba ilə "məşğul olacaq"Digər ölkələr
05:06
CENTCOM rəhbəri İrana qarşı hərbi əməliyyatın gedişatını qiymətləndiribDigər ölkələr
04:51
Türkiyəli deputat: Naxçıvanda mülki infrastrukturun hədəfə alınması beynəlxalq hüquqa açıq hücumdurRegion
04:22
Rəsmi Əbu-Dabi: İranın Azərbaycan ərazisini hədəfə alması dövlət suverenliyinin pozulmasıdırXarici siyasət
04:05
Hindistan HHQ-nin radarlardan itmiş qırıcısı qəzaya uğrayıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
03:38
Tramp İranın raket potensialının əhəmiyyətli hissəsinin məhv edildiyini bildiribDigər ölkələr
03:09
ABŞ Senatı DTN-in maliyyələşdirilməsi layihəsini yenə dəstəkləməyibDigər ölkələr
02:51