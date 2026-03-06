На трассе Баку-Губа автомобиль насмерть сбил пешехода
Происшествия
- 06 марта, 2026
- 06:18
На трассе Баку-Губа произошло тяжлое ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на участке дороги в направлении полицейского поста в поселке Сарай.
По предварительной информации, грузовик "КамАЗ" сбил водителя, который вышел из своего автомобиля и разговаривал по телефону на проезжей части. От полученных травм мужчина скончался.
На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства ДТП устанавливаются.
