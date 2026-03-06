İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Digər ölkələr
    • 06 mart, 2026
    • 03:38
    Tramp İranın raket potensialının əhəmiyyətli hissəsinin məhv edildiyini bildirib

    ABŞ lideri Donald Tramp İsrail ilə birgə keçirilən əməliyyat zamanı İranın raket potensialının böyük hissəsinin məhv edildiyini bəyan edib.

    "Report"un məlumatına görə, prezident Ağ Evdə çıxışı zamanı əməliyyatın gedişatı barədə danışıb.

    "Raketlər artıq yoxdur. Buraxılış qurğuları artıq yoxdur. Müvafiq olaraq onların təxminən 10 % və 64 %-i məhv edilib", - deyə Tramp bildirib və əlavə edib ki, indiyədək İran Hərbi Dəniz Qüvvələrinə məxsus 24 gəmi sıradan çıxarılıb.

    Onun sözlərinə görə, Vaşinqton döyüş əməliyyatlarını davam etdirməyə Tehrandan daha çox meyillidir:

    "Onlar deyirlər: "Biz necə saziş bağlaya bilərik?" Mən isə dedim: "Siz bir az gecikmisiniz".

    ABŞ Prezidenti həmçinin qeyd edib ki, İrana qarşı əməliyyat uzunmüddətli perspektivdə Yaxın Şərqdə sabitliyin əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmlənməsinə gətirib çıxaracaq:

    "Gördüyümüz tədbirlər uzunmüddətli perspektivdə [Yaxın Şərq] regionunun sabitliyini, həmçinin neft qiymətlərini, fond bazarını və qalan hər şeyi dramatik şəkildə gücləndirəcək", - deyə Donald Tramp vurğulayıb.

    Bundan əvvəl Ağ Ev rəhbəri "ABC News" telekanalına müsahibəsində İranın bərpası üçün təxminən 10 il vaxt lazım olacağını bildirmişdi.

    Donald Tramp İran raket arsenalı
    Трамп заявил об уничтожении значительной части ракетного потенциала Ирана

